إيران تعلن عن خطط مشتركة لإنتاج أجهزة منزلية مع العراق 

2023/04/08 | 10:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة الصناعة والتعدين والتجارة الإيرانية، عن خطط لإنتاج أجهزة منزلية بصورة مشتركة مع دول جارة لإيران بينها العراق.

وقال مدير قسم صناعة الأجهزة المنزلية في الوزارة محسن شكرالهي، إن هناك خططاً لإنتاج هذه الأجهزة بصورة مشتركة مع الدول الجارة في الشمال والجنوب والعراق بهدف تصديرها إلى الدول الأخرى.

وأضاف محسن شكرالهي أن إيران تصنع حالياً 90% من أجهزة التلفزيون في الداخل، لافتاً إلى أن تصدير الثلاجات ارتفع بنسبة 82% أيضاً.

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