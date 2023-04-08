محافظ ذي قار يعلن إحالة وتوقيع 15 مشروعاً كبيراً

2023/04/08 | 10:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ ذي قار، محمد هادي الغزي، اليوم السبت، عن احالة وتوقيع عقود 16 مشروعا خدميا في عدد من الاقضية والنواحي والاحياء في المحافظة وذلك استكمالاً للمشاريع الكبرى والمحالة للتنفيذ في عموم اقضية ونواحي المحافظة ضمن خطة مشاريع تنمية الاقاليم 2023.

وقال الغزي في بيان، إنه “تم احالة وتوقيع عقود مشروعي تشييد شبكة “ضغط واطئ ” مع نصب محولات لحي الزهراء والشهداء مع شبكة انارة ديكورية في ناحية المنار ومشروع ( انشاء مجمع ماء سعة 200م3سا في ناحية المنار ) الى الشركات للمباشرة بالتنفيذ”.

وأضاف، أنه “تم ايضا احالة وتوقيع عقود مشروعيّ (إنشاء طرق ريفية لقضاء الاصلاح بطول كُلي 22.050 كم وبعدد 9 طرق ) و ( تأهيل ملعب الاصلاح الكبير ) ضمن مشاريع تنمية الاقاليم 2023 في قضاء الاصلاح”.

واشار الغزي الى “احالة وتوقيع عقود مشروعيّ ( انشاء و تأهيل طرق ريفية في ناحية العكيكة بطول كُلّي 33.48 كم و بعدد 17 طريق ) و (تأهيل شبكات كهربائية ونصب محولات 250 كي في أي وتشييد شبكات كهربائية جديدة/ ناحية العكيكة ) ضمن مشاريع تنمية الاقاليم 2023في ناحية العكيكة”.

ولفت محافظ ذي قار، الى “احالة وتوقيع عقود مشروعي ( انشاء شبكة مياه صرف صحي مع خط ناقل ومحطة رفع مشتركة في مركز ناحية الطار) و ( تأهيل طريق الطار – فهود مع انشاء طرق ريفية في ناحية الطار) ضمن مشاريع تنمية الاقاليم 2023 في ناحية الطار”.

كما اعلن الغزي عن “احالة وتوقيع عقود مشروعيّ ( انشاء شوارع تشمل كافة البنى التحتة من شبكات مجاري مياه الامطار والصرف الصحي مع شبكة الماء واعمال الكهرباء وصب الشوارع في احياء الحجاميات الشمالية وابو غنم وحسن علوان في قضاء الفجر ) و ( انشاء محطة رفع مجاري الصرف الصحي في حي الاحرار (قدرة 1500م3/سا) ومحطة رفع مجاري الصرف الصحي في الحي العسكري (قدرة 1500م3/سا) في مركز قضاء الفجر ) ضمن مشاريع تنمية الاقاليم 2023 في قضاء الفجر”.

الى ذلك أكد محافظ ذي قار “احالة وتوقيع عقود مشروعيّ إنشاء قاعة رياضية مغلقة متعددة الاغراض سعة (500) متفرج في ناحية الفضلية وتأهيل وتشييد شبكات كهربائية مع تجهيز محولات ذات سعات مختلفة في مناطق ناحية الفضلية ) ضمن مشاريع تنمية الاقاليم 2023 في ناحية الفضلية”.

وفي ناحية المنار، أعلن محافظ ذي قار عن “احالة وتوقيع عقود مشروعي ّ( تشييد شبكة “ضغط واطئ ” مع نصب محولات لحي الزهراء والشهداء مع شبكة انارة ديكورية في المنار و انشاء مجمع ماء سعة 200م3سا في ناحية المنار ضمن مشاريع تنمية الاقاليم 2023 ناحية المنار”.

وأكد “احالة وتوقيع عقد مشروع انشاء شبكات مجاري مياه امطار وصرف صحي وشوارع ومحطة رفع مشتركة قدرة 3000م3/سا في مركز ناحية ميسلون المستحدثة بقيمة خمسة مليارات دينار”.

وتأتي هذه المشاريع في إطار حملة الإعمار التي اطلقها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وباشراف مباشر من المحافظ محمد هادي الغزي.



بحسب البيان.

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