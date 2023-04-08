2023/04/08 | 11:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني ضرب زلزال بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر، اليوم السبت، ولاية كهرمان مرعش جنوبي تركيا.ووفقا لإدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، وقع الزلزال الساعة 3:36 بالتوقيت المحلي، في منطقة غوكصون التابعة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص زلزال بقوة 4.1 درجات يضرب كهرمان مرعش التركية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زلزال بقوة 4.1 درجات يضرب كهرمان مرعش التركية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زلزال بقوة 4.1 درجات يضرب كهرمان مرعش التركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).