كشف ملابسات جريمة قتل و القبض على الجناة في بغداد

2023/04/08 | 11:24 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - أمنكشفت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم السبت، ملابسات جريمة قتل بوقت قياسي القبض على الجناة في بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارزنا تمكنت من كشف جريمة قتل بوقت قياسي بالتعاون مع القوة الماسكة لشخص تم قتله في بغداد منطقة زيونة من قبل متهمين بواسطة اسلحة نارية".وأضافت: "تم القبض على الجناة في منطقة البلديات"، مبينا أن "دافع الجريمة كان لأسباب مادية".

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