ايران تقترح زيادة الرحلات الجوية مع العراق

2023/04/08 | 11:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إقترح وزير الطرق الايراني" مهرداد

بذرباش" زيادة عدد الرحلات الجوية مع

العراق من 120 الى 200 رحلة اسبوعيا

جاء ذلك في اجتماع مشترك مع وزير النقل

العراقي " رزاق محيبس السعداوي" في طهران

أول أمس الخميس.

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