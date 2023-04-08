القيادة المركزية الأمريكية تؤكد الهجوم على قائد قسد في مطار السليمانية

2023/04/08 | 11:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مسؤولون أميركيون إن غارة بطائرة

مسيرة في شمال العراق استهدفت ،يوم

الجمعة، زعيم كردي سوري كان حليفا

للولايات المتحدة في القتال ضد تنظيم

داعش. ‏و كان ثلاثة عسكريين أميركيين

في قافلة مع القائد الج

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