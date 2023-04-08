الحوثيون يعلنون لتفاهم شامل مع السعودية لوقف الحرب اليمنية

2023/04/08 | 11:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو المكتب السياسي لجماعة "أنصار

الله" في اليمن محمد البخيتي توصل

الحوثيين إلى تفاهم مع السعودية لوقف

الحرب اليمنية.



و قال البخيتي في حديث

،متلفز، إنه تم: "التوصل بين صنعاء و

الرياض إلى تفاهم ونحن

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