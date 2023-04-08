2023/04/08 | 11:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني: محاربة الفساد بلا خطوط حمراء ولن نتوانى عن المضي ببرنامجنا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني: محاربة الفساد بلا خطوط حمراء ولن نتوانى عن المضي ببرنامجنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).