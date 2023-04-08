رئاسة الجمهورية تطالب الحكومة التركية باعتذار رسمي عن الاعتداءات على كردستان

2023/04/08 | 11:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالبت رئاسة الجمهورية، اليوم السبت، الحكومة التركية بتحمل المسؤولية وتقديم اعتذار رسمي عن الاعتداءات على كردستان.

وقالت رئاسة الجمهورية، في بيان “تتكرر العمليات العسكرية التركية على إقليم كردستان وآخرها قصف مطار السليمانية المدني”.

وأضافت: “ونحن إذ ندين هذه الاعتداءات السافرة على العراق وسيادته فإننا نؤكد عدم وجود مبرر قانوني يخول القوات التركية الاستمرار على نهجها في ترويع المدنيين الآمنين بذريعة وجود قوات مناوئة لها على الأراضي العراقية”.

وتابعت: “وفي هذا الصدد نطالب الحكومة التركية بتحمل المسؤولية وتقديم اعتذار رسمي عن هذه التصرفات ووقف هذه الاعتداءات وحل مشكلاتهم الداخلية عن طريق فتح منافذ الحوار مع الأطراف المعنية”.

وختمت رئاسة الجمهورية: “وفي حال تكرار هذه الاعتداءات سيكون هناك موقف حازم لمنع تكرارها مستقبلا”.

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