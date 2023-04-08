فيديو اعترافات.. لحظة اعتقال

2023/04/08 | 12:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

بث جهاز الامن الوطني، اليوم السبت، مقطعاً فيديوياً، لعملية القاء القبض على "أخطر" المهربين في محافظة ديالى، والذي يدعى "حمودي حمد".

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