التخطيط تنفذ مسحاً نوعياً للمؤسسات في ثلاث محافظات

2023/04/08 | 12:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت وزارة التخطيط، اليوم السبت، أن الجهاز المركزي للإحصاء نفذ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مسحاً نوعياً للمؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة في ثلاث محافظات.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي وبحسب بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "المسح المذكور يأتي ضمن خطة وضعتها وزارة التخطيط لغرض الوقوف على اهم المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع الخاص".

وأشار الى أن "أهم المؤشرات التي تم التطرق لها هي القروض والتسهيلات المصرفية والعمالة والتوظيف، فضلا عن تنمية وتطوير القطاع الخاص"، لافتا الى أن "المسح جرى تنفيذه في محافظات كركوك وبابل وذي قار".

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