غارة المطار تشعل الصراع بين السليمانية وأربيل.. الإتحاد

2023/04/08 | 12:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

تصاعدت حدة الخلافات بين الحزبين الرئيسين في إقليم كردستان بعد حادثة استهداف مطار السليمانية، حيث اتهم الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم السبت، الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ"التجسس".

وذكر المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "استهداف مطار السليمانية الدولي، مؤامرة مخابراتية وجاسوسية معدة مسبقاً من قبل أطراف خارجية وداخلية، شأنها شأن ادخال جيش المحتل إلى داخل اراضي إقليم كردستان".

وأضاف "ندين بشدة هذا الهجوم، ونأمل من الأطراف المعنية متابعة هذه الجريمة وإدانتها بدلاً من تبريرها بشكل أعمى".

وتابع الاتحاد الوطني الكردستاني" ولكن كما هو عادتهم، فإن أقلية فرضت نفسها داخل الحزب الديمقراطي، والتي لها علاقات سرية وخاصة، أصبحت مرشد الاعداء وتستخدم المؤسسات الحكومية للعمل الاستخباراتي للدول الأخرى ولتقويض أمن إقليم كردستان ومحافظة السليمانية".

وأوضح البيان أنه "لطالما آمن الاتحاد الوطني الكردستاني بالاتحاد ووحدة الشعب والأحزاب السياسية في كردستان، وكان هدفه التعاون والتنسيق والعلاقات الودية على مستوى الأجزاء الأخرى من كردستان ومبنية على أساس حماية المصالح القومية".

وادان الاتحاد الوطني الكردستاني "الاعتداءات على أي منطقة أو محافظة في إقليم كردستان"، ومعتبراً اياها "جريمة، لأنه في إطار رؤيته القومیة، يرى الاتحاد الوطني أن إقليم كردستان بأكمله مقدس وقد ناضل من اجلها بلا هوادة وقدم الكثير من الدماء والتضحيات".

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