2023/04/08 | 12:41 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 8 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: طالبت الرئاسة العراقية تركيا، السبت بالاعتذار عما وصفته بالقصف التركي...

ظهرت المقالة العراق يطالب تركيا بالاعتذار عن قصف مطار السليمانية أولاً على المسلة.

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