2023/04/08 | 12:41 - المصدر: المسلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- 8 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: المسلة تنشر لقطات من حديث رئيس الوزراء محمد السوداني ورئيس...
ظهرت المقالة السوداني: الموازنة ركزت على البرنامج الحكومي..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني: الموازنة ركزت على البرنامج الحكومي.. والعامري: فتوى الجهاد الكفائي حفظت العراق من الارهاب) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ظهرت المقالة السوداني: الموازنة ركزت على البرنامج الحكومي..
والعامري: فتوى الجهاد الكفائي حفظت العراق من الارهاب أولاً على المسلة.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني: الموازنة ركزت على البرنامج الحكومي.. والعامري: فتوى الجهاد الكفائي حفظت العراق من الارهاب) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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