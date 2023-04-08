2023/04/08 | 12:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني توقف استيراد براميل النفط من العراق منذ بداية الشهر الحالي عقب انتهاء العمل بمذكرة التفاهم التي تزود الأردن بالنفط الخام، رغم موافقة مجلس الوزراء العراقي على تجديد العمل بها.وقال مدير […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأردن توقف استيراد النفط العراقي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأردن توقف استيراد النفط العراقي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأردن توقف استيراد النفط العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).