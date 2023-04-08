2023/04/08 | 12:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني دعا رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم السبت، القوى السياسية كافة إلى الحوار.وقال بارزاني، خلال كلمته في الذكرى الـ42 لتأسيس منظمة بدر و حضره / المركز الخبري الوطني/؛ سنواصل دعم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بارزاني يؤكد دعمه للسوداني ويدعو القوى السياسية كافة الى الحوار المركز الخبري الوطني.

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