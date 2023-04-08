طالبت باعتذار.. الرئاسة العراقية تدين الهجوم التركي على مطار السليمانية

2023/04/08 | 13:00 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت الرئاسة العراقية تركيا -اليوم السبت- بالاعتذار عما وصفته بالقصف التركي لمطار السليمانية شمالي العراق، قائلة إن على الحكومة التركية وقف الأعمال العدائية على الأراضي العراقية.

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