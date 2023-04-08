2023/04/08 | 13:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة ايرث نيوز، اليوم السبت، اخر تحديث لاسعار صرف الدولار في السوق المحلية.البورصة 148,400 السعر في الصيرفات سعر الشراء 148,000 سعر البيع 149,000

ظهرت المقالة تحديث جديد لاسعار الدولار في السوق المحلية أولاً على ايرث نيوز.

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