تطارد السيارات و“تسبب الفوضى“.. شاهد الديوك الرومية وهي ترهب بلدة صغيرة في ماساتشوستس

2023/04/08 | 13:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديوك الرومية ترهب بلدة في ولاية ماساتشوستس.هذه الحيوانات العدوانية تطارد السيارات وتسبب الفوضى.لكن لماذا هذه الديوك الرومية غاضبة؟

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