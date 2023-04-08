أحد أخطر المهربين بديالى.. لحظة اعتقال الملقب بـ

2023/04/08 | 13:09 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمننشر جهاز الأمن الوطني، اليوم السبت، فيديو يوثق لحظة اعتقال الملقب بحمودي حمد، فيما بثت جانباً من اعترافاته.

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