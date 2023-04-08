2023/04/08 | 13:10 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الداخلية العراقية عن قرار جديد يسمح لفئات معينة من العراقيين بحيازة وحمل السلاح في البلاد، وهو ما يراه البعض إشارة إلى عدم الاستقرار الأمني، وتوجها لعسكرة المجتمع مرة أخرى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رغم المطالب بحصر السلاح بيد الدولة العراقية الداخلية تجيز حمل السلاح لفئات معينة) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رغم المطالب بحصر السلاح بيد الدولة العراقية الداخلية تجيز حمل السلاح لفئات معينة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الجزيرة).