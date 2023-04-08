واشنطن ترسل

2023/04/08 | 13:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت البحرية الأميركية، السبت، أن

غواصة تعمل بالطاقة النووية ومزودة

بصواريخ موجهة تعمل في الشرق الأوسط

دعما للأسطول الخامس الأميركي الذي

يتخذ من البحرين مقرا له.

وذكر المتحدث باسم البحرية تيموثي

هو

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