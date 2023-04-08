وزير الدفاع اللبناني: لبنان يلتزم بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701

2023/04/08 | 13:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الدفاع اللبناني مريس سليم،

اليوم الجمعة، إن التطورات في جنوب

لبنان تشكل تهديدا مباشرا للأمن

والاستقرار، مشددا على أن لبنان يلتزم

بقرار مجلس الأمن الدولي 1701.

وأكد سليم خلال استقباله نظيره

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