2023/04/08 | 13:20 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: khJYJ4R7xN8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حفل تكريمي المنتخب العراقي للشباب بمناسبة تأهلة لبطولة كاس العالم للشباب | نسمات زاكروس) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حفل تكريمي المنتخب العراقي للشباب بمناسبة تأهلة لبطولة كاس العالم للشباب | نسمات زاكروس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).