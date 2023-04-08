احداث نيسان.. السوداني يوجه بإيقاف استقطاع سلف الموظفين لهذا الشهر بمناسبة قدوم عيد الفطر

2023/04/08 | 14:11 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 8 أبريل، 2023 بغداد/المسلة: السبت 8 نيسان 2023 السوداني يوجه بإيقاف استقطاع سلف الموظفين لهذا...

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السوداني يوجه بإيقاف استقطاع سلف الموظفين لهذا الشهر بمناسبة قدوم عيد الفطر أولاً على المسلة.

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