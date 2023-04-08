رئاسة الجمهورية تطالب تركيا بتحمل المسؤولية بشأن قصف مطار السليمانية

2023/04/08 | 14:12 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدم وجود مبرر قانوني يخول القوات التركية الاستمرار على نهجها.

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