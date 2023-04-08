2023/04/08 | 14:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بإيقاف استقطاع سلف الموظفين لهذا الشهر بمناسبة قدوم عيد الفطر.

التالي

منذ ساعتين

رئيس البرلمان: ضرورة دعم البرنامج الحكومي

منذ ساعتين

بارزاني يدعو القوى السياسية كافة إلى الحوار

منذ 3 ساعات

السوداني: لا خطوط حمراء أمام محاربة الفساد وسنتصدى للأزمات

منذ 3 ساعات

رئيس الجمهورية يؤكد أهمية الإصلاح السياسي

منذ 3 ساعات

رئاسة الجمهورية تطالب الحكومة التركية باعتذار رسمي عن الاعتداءات على كردستان

منذ 15 ساعة

المالية النيابية تكشف الفئات المشمولة بتخفيض سلم الرواتب

منذ 16 ساعة

برلماني يؤكد وجود توافق سياسي على أكثر من “نصف” فقرات قانون العفو العام

منذ 16 ساعة

نائب: دون قانون النفط والغاز لا يمكن استمرار التفاهم بين المركز والإقليم

منذ 17 ساعة

هل سيكسب العراق تأييداً دوليا ضد تركيا ازاء حصته من المياه ؟

منذ 17 ساعة

مطالبات نيابية لمعالجة أزمة “جيش العاطلين” في ديالى

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. السوداني يوجه بإيقاف استقطاع سلف الموظفين لهذا الشهر) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. السوداني يوجه بإيقاف استقطاع سلف الموظفين لهذا الشهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).