السوداني يوجّه بإيقاف استقطاع سلف الموظفين لهذا الشهر 

2023/04/08 | 14:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

وجّه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، السبت، بإيقاف استقطاع سلف الموظفين لهذا الشهر بمناسبة قدوم عيد الفطر.

وجاء بوثيقة صادرة عن مكتب رئيس الوزراء: "بناء على توجيه رئيس الوزراء لاخذ ما يلزم، بتوجيه المصارف الحكومية والأهلية بإيقاف استقطاع سلف الموظفين لهذا الشهر بمناسبة قدوم عيد الفطر".

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