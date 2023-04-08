بينهم امرأة.. اعتقال 4 متهمين بحيازة المواد المخدرة في ميسان

2023/04/08 | 14:18 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت قيادة عمليات ميسان، اليوم السبت، القبض على اربعة متهمين بينهم امرأة ضبط بحوزتهم مواد مخدرة.

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن " قائد عمليات ميسان الفريق الركن، محمد جاسم الزبيدي، اعلن عن تمكن قوة من الفوج الثالث لواء المشاة السابع والتسعين بالاشتراك مع مفرزة من مكافحة المخدرات من القاء القبض على اربعة متهمين بينهم امرأة ضبط بحوزتهم مواد مخدرة وامبولات زجاجية لتعاطي المخدرات".

واضافت: "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم الى المحاكم المختصة".

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