كهرباء كربلاء: كل مناطق التجاوز خاضعة للجباية بقائمة

2023/04/08 | 14:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت فرع توزيع كهرباء كربلاء المقدسة

عن شمول كل المناطق بجباية مبالغ

استهلاك الكهرباء بما فيها مناطق

التجاوز السكني والمعامل والمؤسسات

الحكومية، واكد ان قائمة حمراء مخصصة

لجباية الاموال من الساكنين في

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