خطفها وقُتلت.. مشتبه به ينهي المطاردة بالسيارات ويبدأ بعدها تبادل إطلاق نار مع الشرطة

2023/04/08 | 14:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقول الشرطة في ولاية نيويورك الأمريكية إن الأمر كله بدأ عندما قام المشتبه به مايكل ديفيس بخطف امرأة تدعى تاتيانا ديفيس وإجبارها على ركوب سيارته من نوع جيب شيروكي والانطلاق بها على الطريق السريع.

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