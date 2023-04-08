بعد 20 عاما على الغزو الأميركي.. أين ذهبت آثار العراق؟

2023/04/08 | 14:32 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد 20 عاما على الغزو الأميركي للعراق عام 2003، لا تزال كثير من الآثار والقطع الثقافية النادرة منهوبة، سواء تلك التي سرقت من المتاحف أو التي تم التنقيب عنها بطرق غير قانونية.

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