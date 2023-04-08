2023/04/08 | 14:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، نهاية أزمة آلية التأهل والهبوط في دوري الدرجة الأولى.وقال عضو لجنة المسابقات في اتحاد الكرة نجم الأوسي لـ”ايرث نيوز” إن “دوري الدرجة الأولى مستمر ولن يكون هناك أي تعليق أو توقف للمباريات”.وأضاف أن “اتحاد الكرة أبلغنا بشكل رسمي باعتماد لائحة المسابقات الأساسية للموسم […]

ظهرت المقالة رسمياً..



نهاية أزمة آلية دوري الدرجة الأولى أولاً على ايرث نيوز.

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