2023/04/08 | 14:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير التربية يوجه برفع دعوى قضائية ضد معتدي متوسطة ‘كل العراق’ في التاجي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التربية يوجه برفع دعوى قضائية ضد معتدي متوسطة ‘كل العراق’ في التاجي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التربية يوجه برفع دعوى قضائية ضد معتدي متوسطة ‘كل العراق’ في التاجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).