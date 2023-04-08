184 قضوا خلال شهرين.. مقتل 6 سوريين أثناء بحثهم عن الكمأة شرقي البلاد

2023/04/08 | 14:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي 6 مدنيين سوريين حتفهم، إثر إنفجار ألغام أرضية، من مخلفات الحرب، وذلك خلال بحثهم عن ثمار"الكمأة"، في جبل العمور القريب من تدمر في ريف حمص الشرقي، وفقا لما ذكر "المرصد السوري لحقوق الإنسان".

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