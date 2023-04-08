2023/04/08 | 15:20 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لاهور يوجه رسالة لبافل طالباني: نرفض توظيف الاتحاد الوطني لتحقيق مصالح شخصية| اخبار الثالثة 2023/4/8) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لاهور يوجه رسالة لبافل طالباني: نرفض توظيف الاتحاد الوطني لتحقيق مصالح شخصية| اخبار الثالثة 2023/4/8) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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