فن الترميش الشهري.. العملة الأمريكية السعيدة الذكر

2023/04/08 | 15:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: حيدر عاشور

فن الترميش الشهري -المولدات

الكهربائية- التي صنعتها الظروف بسبب

انهيار البنى التحتية للطاقة

الكهربائية تتجدد أيامها وزمنها.



ذلك ان

القانون مسكونا بتكثير وأكداس وتوزيع

المبالغ التي يت

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