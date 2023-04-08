الحاجة أم الاختراق !

2023/04/08 | 15:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: عمـار سـاطع

ربّما سيكون دعم ومساندة المؤتمر

الشبابي الرياضي العام الذي دعت اليه

رئاسة الوزراء للانعقاد خلال شهر آيار

المقبل، مهم للغاية كونه سيؤسّس لمرحلة

مفصليّة لحركة قطاعيّة مؤثرة في

المجتمع

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