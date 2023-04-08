سفراء الصفقات !!

2023/04/08 | 15:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: علي حسين

ظلَّ القراء العرب منقسمين بين الأدب

الألماني وغريمه الفرنسي، صفٌّ طويلٌ

منهم تأثروا بسارتر وكامو ورامبو، فيما

قلّة قليلة كانت تقترب من أعمال توماس

مان وهاينريش بول.

منذ أن قرأت رواية

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