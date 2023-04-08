العامري يدين قصف السليمانية ويؤكد وجوب محاربة الفساد وفق خطة علمية مدروسة

2023/04/08 | 15:32 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، اليوم السبت، وجوب محاربة الفساد وفق خطة علمية مدروسة.وشدد العامري، خلال احتفالية الذكرى السنوية الـ42 لتأسيس منظمة بدر، على “ضرورة محاربة الفساد الذي تغلل في مؤسسات الدولة وفق خطة علمية مدروسة بعيداً عن … Readmore

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