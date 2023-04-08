طقس العراق ..تحذير من أمطار غزيرة خلال الأسبوع المقبل

2023/04/08 | 15:38 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس

حذر المتنبئ الجوي صادق عطية، السبت، من تعرض البلاد الى حالة جوية مصحوبة بأمطار غزيرة خلال الأسبوع المقبل .

وقال عطية: "ستتعرض مدن البلاد لحالة جوية ربيعية ممطرة، بداياتها يوم الاثنين وتنتهي تدريجيا نهار ومساء الخميس تبلغ ذروتها يومي الثلاثاء والاربعاء".

وأضاف "على جميع المدن أخذ الاحتياط...

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