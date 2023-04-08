2023/04/08 | 15:40 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 8 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أكد الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني لاهور شيخ جنكي، السبت،...

ظهرت المقالة الاتحاد الوطني: الخلافات بين حزبي اليكتي والبارتي وصلت الى مستوى الانقسام أولاً على المسلة.

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