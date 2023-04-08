العراق يسترد مدير شركة من الإمارات مدان بملفات فساد

2023/04/08 | 15:40 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 8 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، السبت، استرداد أحد المدانين الهاربين من...

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