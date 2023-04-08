النزاهة تعلن استرداد مدير شركة من الإمارات مُدان بملفات فساد

2023/04/08 | 16:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّـة،

اليوم السبت، عن استردادها المدان

الهارب "المدير المفوض السابق لإحدى

الشركات" من دولة الإمارات العربيَّـة

المتحدة.

وأفادت دائرة الاسترداد في الهيئة، بأن

"جهودها الحثيث

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