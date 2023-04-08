2023/04/08 | 16:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر المتنبئ الجوي صادق عطية، اليوم

السبت، من تعرض البلاد الى حالة جوية

مصحوبة بأمطار غزيرة خلال الأسبوع

المقبل .

وقال عطية: "ستتعرض مدن البلاد لحالة

جوية ربيعية ممطرة، بداياتها يوم

الاثنين وتنتهي تدر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متنبئ جوي محذرا العراقيين: سحب عملاقة ممطرة قادمة إليكم) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متنبئ جوي محذرا العراقيين: سحب عملاقة ممطرة قادمة إليكم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).