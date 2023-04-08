صُنع في الصين

2023/04/08 | 16:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عباس الصباغ

لم يكن العنوان ترويجا لماركة صينية

كساد او تسويقا للسياسة الصينية

الفعالة في ظل النكوص الامريكي

والاوربي عن تخوم الشرق الاوسط ، بل

الحديث حول الاصطفافات الجيوسياسية

المتناغمة تحت الع

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