السوداني يدعو جميع القوى السياسية إلى دعم الحكومة

2023/04/08 | 16:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

دعا رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، جميع القوى السياسية الى دعم الحكومة، فيما أشار الى أن جميع العراقيين متساوين في الحقوق والواجبات.

وقال السوداني في كلمة له خلال حفل حزب الدعوة الإسلامية بالذكرى الـ43 لاستشهاد السيد محمد باقر الصدر، وتابعتها (بغداد اليوم) ، إنه "محط فخر واعتزاز"، مبينا أن "الحكومة الحالية رسمت منهاجاً للنهوض بكل مفاصل الحياة".

وأضاف "نحن مسؤولون جميعاً لحفظ العراق وثرواته"، مشيرا الى أن "حكومتنا ولأول مرة قدمت موازنة لثلاث سنوات".

وأوضح أن "الموازنة جريئة وشجاعة وفيها خطط لتوظيف الأموال بمساراتها الصحيحة".





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