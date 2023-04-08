بعد انسحابه من السيادة.. ولادة أول حزب سياسي من رحم ديالى

2023/04/08 | 16:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أعلن النائب محمد قتيبة البياتي، اليوم السبت، عن مشاركته في تأسيس أول حزب سياسي في محافظة ديالى بعد عام 2003.

وقال البياتي لـ(بغداد اليوم)، إن "حزب (البواسل الوطني) أول حزب سياسي يتشكل من رحم محافظة ديالى بعد عام 2003 وانا أحد المؤسسين له وهو يحظى بدعم شعبي باعتباره نقطة مهمة في تعزيز الخيار الوطني للنخبة السياسية في المحافظة".

واضاف، أن" الحزب سيشارك في انتخابات مجالس المحافظات القادمة بشكل فعال وهي تجربة مهمة على الصعيد السياسي وتعكس الرغبة في أن تكون القرارات المهمة صادرة من ديالى ".

وكان النائب محمد قتيبة البياتي قد انسحب في شباط الماضي 2023 من تحالف السيادة لأسباب متعددة ذكرها في بيان مقتصب آنذاك.

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