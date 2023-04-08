الرئيس رشيد: ترسيخ الأمن والاستقرار مؤشر للنهوض والبناء

2023/04/08 | 16:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

استذكر رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد، اليوم السبت، استشهاد السيد محمد باقر الصدر.

وقال رشيد، في كلمة له خلال حفل حزب الدعوة الإسلامية بالذكرى الـ43 لاستشهاد السيد محمد باقر الصدر، وتابعتها (بغداد اليوم)، إنه "نستذكر اليوم استشهاد السيد محمد باقر الصدر"، مشيرا إلى أن "التضحيات تشكل حافزاً للبناء والتقدم في مسار الدولة والديمقراطية".

وأضاف أن "ترسيخ الامن والاستقرار مؤشر للنهوض والبناء".

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