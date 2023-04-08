الأمانة العامة: عطلة رسمية يومي الأحد والاثنين للمكون المسيحي

2023/04/08 | 16:06 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبار يومي الأحد والاثنين 9 و 10 نيسان، عطلة رسمية.

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